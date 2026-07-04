Führerschein weg! Senior auf Irrwegen baut zwei Unfälle und verletzt Menschen

Passau - Erst fuhr er mitten über einen Kreisverkehr, danach in falscher Richtung in den nächsten. Die Folge: Zwei Menschen wurden verletzt, einer davon schwer.

Die Polizei ermittelt gegen den Senior. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Ein 90 Jahre alter Autofahrer habe mit seinem Wagen am Freitag gegen 14.10 Uhr erst die Mittelinsel eines Kreisverkehrs in Passau überfahren - vermutlich sei er dann wegen gesundheitlicher Probleme auf die Gegenfahrbahn geraten, teilte die Polizei mit.

Es kam zum Zusammenstoß mit dem Wagen einer 71-Jährigen.

Der Mann fuhr dennoch weiter - und zwar in falscher Richtung in den nächsten Kreisel. Dort stieß sein Wagen frontal mit dem Motorroller eines 34-Jährigen zusammen.

Der 90-Jährige fuhr noch 150 Meter weiter, bevor er anhielt. Die 71-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt, der 34-Jährige schwer.

Der Senior erlitt einen Schock, ansonsten blieb er unverletzt.