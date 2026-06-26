Junger Fahrer missachtet Vorfahrt und baut Unfall: Fünf Verletzte im Krankenhaus
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Von Catharina Zelt
Eggenfelden - Bei einem Zusammenstoß zweier Autos in Eggenfelden (Landkreis Rottal-Inn) sind am Donnerstagmorgen fünf Menschen verletzt worden.
Ein 23 Jahre alter Autofahrer missachtete gegen 5.45 Uhr beim Abbiegen an einer Kreuzung die Vorfahrt eines entgegenkommenden Wagens, wie die Polizei mitteilte.
Der 61-jährige Fahrer war am frühen Morgen mit drei weiteren Menschen im Auto unterwegs, als die beiden Fahrzeuge zusammenstießen.
Alle fünf Personen wurden leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
Titelfoto: Sven Hoppe/dpa (Symbolfoto)