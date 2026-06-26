Junger Fahrer missachtet Vorfahrt und baut Unfall: Fünf Verletzte im Krankenhaus

Eggenfelden - Bei einem Zusammenstoß zweier Autos in Eggenfelden (Landkreis Rottal-Inn) sind am Donnerstagmorgen fünf Menschen verletzt worden.

Die Polizei kümmerte sich um die Sicherung Unfallstelle und ermittelt zum genauen Hergang. (Symbolfoto) © Sven Hoppe/dpa

Ein 23 Jahre alter Autofahrer missachtete gegen 5.45 Uhr beim Abbiegen an einer Kreuzung die Vorfahrt eines entgegenkommenden Wagens, wie die Polizei mitteilte.

Der 61-jährige Fahrer war am frühen Morgen mit drei weiteren Menschen im Auto unterwegs, als die beiden Fahrzeuge zusammenstießen.