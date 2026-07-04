Kein Gurt, zu schnell, wohl betrunken: 21-Jähriger fliegt bei Unfall aus Auto

Ettenstatt - Das Auto eines 21-Jährigen ist bei Ettenstatt im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen von der Fahrbahn abgekommen und hat sich mehrmals auf einem Feld überschlagen.

Der Audi blieb schließlich auf dem Dach liegen. © NEWS5 / Felix Besold

Nach Polizeiangaben wurde der Fahrer dabei am Freitag aus dem Auto geschleudert, weil er nicht angeschnallt war. Der Audi kam schließlich auf dem Dach zum Liegen.

Auch ein 20 Jahre alter Beifahrer war demnach im Auto. Beide Männer kamen nach dem Unfall schwer verletzt ins Krankenhaus.

Zeugenaussagen zufolge war der Fahrer deutlich zu schnell unterwegs. Die Polizei vermutete außerdem, dass der 21-Jährige unter Alkoholeinfluss stand, und nahm ihm Blut ab. Die Polizei ermittelt.