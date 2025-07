Kranken-Fahrstuhl kracht in Citroën: 91-Jähriger schwer verletzt

Landkreis Schweinfurt - Bei einem Zusammenstoß am Freitagnachmittag zwischen einem Krankenfahrstuhl und einem Citroën in der Gemeinde Kolitzheim wurde der 91-jährige Senior auf dem Elektromobil schwerst verletzt.

Der 91-Jährige auf dem Seniorenmobil hatte die Vorfahrt missachtet, als er in die Kreuzung eingefahren war. © NEWS5/Pascal Höfig

Wie ein Sprecher der Polizei sagte, war der 91-Jährige in seinem Seniorenmobil vom Ortsteil Harlheim in Richtung Wadenbrunn unterwegs, als er in eine Kreuzung zweier Landstraßen fuhr.

Dort kam es dann zu der Kollision mit einer Citroën-Fahrerin, die Vorfahrt hatte.

Dabei erlitt der Senior schwere Verletzungen. Wie der Polizeisprecher sagte, hatte ein weiterer Verkehrsteilnehmer sich um den 91-Jährigen sowie die nur leicht verletzte Autofahrerin gekümmert, leistete Erste Hilfe und verständigte die Rettungskräfte. Beide Verletzte wurden im Anschluss in Krankenhäuser gebracht.