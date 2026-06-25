Lkw erfasst 14-Jährigen: Teenager erliegt schweren Verletzungen in Klinik

Nürnberg - Ein 14-Jähriger ist bei einem Unfall im Nürnberger Norden am Donnerstag tödlich verletzt worden.

Der Lkw erfasste den Teenager beim Abbiegen. © NEWS5 / David Oßwald

Laut Angaben der Polizei bog ein 37-jähriger Lkw-Fahrer gegen 13.20 Uhr von der Rollnerstraße nach rechts in den Nordring ab. Dabei erfasste er den Jungen, der die Straße gerade an einer Fußgängerfurt überquerte.

Der Teenager wurde in ein Krankenhaus gebracht. Dort erlag er seinen schweren Verletzungen trotz intensivmedizinischer Maßnahmen.

Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt, erlitt jedoch einen Schock und musste betreut werden.

Die Verkehrspolizeiinspektion Nürnberg ermittelt zum genauen Unfallhergang. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wurde ein Sachverständiger in die Ermittlungen miteinbezogen.

Der Nordring war für mehrere Stunden gesperrt.