Lkw erfasst 14-Jährigen: Teenager erliegt schweren Verletzungen in Klinik
Nürnberg - Ein 14-Jähriger ist bei einem Unfall im Nürnberger Norden am Donnerstag tödlich verletzt worden.
Laut Angaben der Polizei bog ein 37-jähriger Lkw-Fahrer gegen 13.20 Uhr von der Rollnerstraße nach rechts in den Nordring ab. Dabei erfasste er den Jungen, der die Straße gerade an einer Fußgängerfurt überquerte.
Der Teenager wurde in ein Krankenhaus gebracht. Dort erlag er seinen schweren Verletzungen trotz intensivmedizinischer Maßnahmen.
Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt, erlitt jedoch einen Schock und musste betreut werden.
Die Verkehrspolizeiinspektion Nürnberg ermittelt zum genauen Unfallhergang. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wurde ein Sachverständiger in die Ermittlungen miteinbezogen.
Der Nordring war für mehrere Stunden gesperrt.
Die Polizei sucht Unfallzeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 091165831530 mit der Verkehrspolizeiinspektion Nürnberg in Verbindung zu setzen.
Titelfoto: NEWS5 / David Oßwald