Mädchen läuft plötzlich auf Straße: 19-Jährige kann nicht mehr bremsen

Bayreuth - Eine 13-Jährige ist auf dem Schulweg in Bayreuth von einem Auto erfasst und durch den Aufprall mehrere Meter nach vorn geschleudert worden.

In Bayreuth wurde ein Mädchen (13) frontal von einem Auto erfasst und klagte danach über starke Schmerzen. (Symbolfoto) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Das Mädchen lief am Mittwoch gegen 7.10 Uhr unvermittelt auf die Bismarckstraße, wie die Polizei mitteilte.

Für die 19-jährige Fahrerin kam die Situation demnach zu plötzlich, um noch ausweichen zu können. Trotz Vollbremsung erfasste der Kleinwagen das Kind frontal.

Die Schülerin war nach dem Unfall ansprechbar, klagte jedoch über starke Schmerzen an Kopf, Oberkörper und Beinen.