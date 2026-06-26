Mercedes überschlägt sich nach Unfall mit BMW X6: Drei Verletzte

Rednitzhembach - Auf der B2 in Mittelfranken hat sich am Freitagnachmittag ein schwerer Unfall ereignet, bei dem drei Menschen verletzt wurden. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Mercedes blieb auf dem Fahrzeugdach liegen. © NEWS5 / Felix Besold

Laut Polizeiangaben fuhr ein 39-Jähriger gegen 14.40 Uhr zwischen den Anschlussstellen Rednitzhembach und Roth-Ost mit seinem BMW X6 aus unklaren Gründen auf einen Mercedes auf.

Der Mercedes überschlug sich im Anschluss und blieb auf dem Fahrzeugdach liegen. Der BMW kam schwer beschädigt im Grünstreifen zum Stehen.

Die 61-jährige Fahrerin des Mercedes und ihre 60-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Beide wurden in Krankenhäuser gebracht. Dafür war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Der 39-jährige BMW-Fahrer wurde ebenfalls verletzt in eine Klinik gebracht.

Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Feucht nahmen den Unfall auf. Ein Gutachter wurde hinzugezogen und die Fahrzeuge sichergestellt.