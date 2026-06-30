Microcar überschlägt sich mehrfach: 15-Jährige bei Unfall schwer verletzt

Furth im Wald - Eine 15-Jährige ist beim Zusammenstoß eines Autos mit einem sogenannten Microcar in der Oberpfalz schwer verletzt worden.

Die Jugendliche wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

Die Jugendliche wollte mit dem maximal 45 Kilometer pro Stunde schnellen Fahrzeug am Montagnachmittag bei Furth im Wald (Landkreis Cham) nach links abbiegen, als hinter ihr ein Mann mit seinem Wagen auf der Gegenfahrbahn mehrere Fahrzeuge überholte, teilte die Polizei mit.

Durch den Zusammenstoß sei das Microcar auf ein Feld geschleudert worden und habe sich mehrfach überschlagen.

Die 15-Jährige wurde laut Polizei in dem Fahrzeug, für das nur ein Moped-Führerschein nötig ist, eingeklemmt und schwer verletzt. In Lebensgefahr schwebe sie aber nicht, sagte ein Polizeisprecher.

Sie wurde per Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.