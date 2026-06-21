Nach Unfall lebensgefährlich verletzt: E-Bike-Fahrer durch die Luft ins Feld geschleudert
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Von Manuel Rank
Mindelheim - Am Sonntagvormittag wurde ein 22-jähriger E-Bike-Fahrer auf der B16 in Schwaben von einem Auto erfasst und dabei lebensgefährlich verletzt.
Der Mann habe am Vormittag beim Überqueren der B16 bei Mindelheim (Landkreis Unterallgäu) die Vorfahrt eines 20 Jahre alten Autofahrers missachtet, teilte die Polizei mit.
Er sei im Bereich der Kreuzung nahezu ungebremst frontal erfasst und in ein angrenzendes Feld geschleudert worden.
Ein Rettungshubschrauber brachte den schwer verletzten Radfahrer in ein Unfallkrankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt.
Für die Unfallaufnahme musste die Bundesstraße rund anderthalb Stunden komplett gesperrt werden.
Titelfoto: -/Bosch eBike Systeme/dpa