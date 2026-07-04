Nachts zu Fuß auf der Bundesstraße: Mann von Auto erfasst

Dachau - Ein 40-Jähriger ist in der Nacht zu Fuß auf der Bundesstraße 304 in Richtung Dachau unterwegs gewesen und von einem Auto erfasst worden.

Die Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Eine 21 Jahre alte Autofahrerin fuhr in die gleiche Richtung, sie konnte den Mann in der Dunkelheit aber nicht rechtzeitig erkennen, wie die Polizei mitteilte.

Der Mann, der dunkle Kleidung trug, wurde schwer verletzt. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

Der Unfall ereignete sich am frühen Samstagmorgen gegen 3 Uhr.

Unklar war zunächst, warum der 40-Jährige zu Fuß auf der Bundesstraße unterwegs war.