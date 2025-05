15.05.2025 07:06 16-Jähriger übersieht Audi und wird zu Boden geschleudert

Am Mittwochabend kam es in Sommerkahl (Unterfranken) zu einem schweren Zusammenstoß zwischen einem Krad und einem Auto. Ein 16-Jähriger schwebt in Lebensgefahr.

Von Angelo Cali

Sommerkahl - Ein schrecklicher Unfall hat am gestrigen Mittwochabend einen jungen Motorradfahrer in Unterfranken um ein Haar das Leben gekostet. Der 16-jährige Biker wurde durch den Zusammenstoß lebensgefährlich verletzt. © Ralf Hettler Gegen 22 Uhr wollte der 16-Jährige laut eines Polizeisprechers mit seinem Leichtkraftrad von einer Seitenstraße auf die Frankenstraße in Sommerkahl (Landkreis Aschaffenburg) auffahren. Nach ersten Ermittlungen übersah der Jugendliche dabei aber wohl einen ortsauswärts fahrenden Audi. Der Wagen erfasste das Krad und schob es mehrere Meter mit sich, bevor er zum Stehen kam. Der junge Fahrer wurde brutal zu Boden geschleudert und erlitt schwerste Verletzungen. Mehrere Ersthelfer kümmerten sich sofort um den Verletzten, bis Notarzt und Rettungsdienst eintrafen. Nach der Erstversorgung wurde der 16-Jährige in eine Klinik gebracht. Der 19-jährige Audi-Fahrer und sein Beifahrer blieben unverletzt. Bayern Unfall Tragischer Unfall bei Feldarbeiten: Mann von eigenem Traktor überrollt! Die Feuerwehr Sommerkahl sicherte die Unfallstelle, beleuchtete den Unfallort und sperrte die Frankenstraße für mehrere Stunden komplett. Ein Kriseninterventionsteam betreute Angehörige und Betroffene vor Ort. Ein Sachverständiger soll nun klären, wie es zu dem folgenschweren Zusammenstoß kommen konnte.

Titelfoto: Ralf Hettler