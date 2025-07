Opel und Audi krachen frontal zusammen: Zwei Schwerverletzte in Unterfranken

Main-Spessart/Kreuzwertheim - Ein Überholmanöver endete in einem Frontalzusammenstoß, ein 33-jähriger Mann und eine 60-jährige Frau wurden beide schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber wurde zur Unfallstelle im unterfränkischen Landkreis Main-Spessart gerufen.

Alles in Kürze

Demnach war ein 33 Jahre alter Mann gegen 17 Uhr mit einem Opel auf der Straße unterwegs. Nach ersten Ermittlungsergebnissen wollte er in einer langgezogenen Linkskurve einen vorausfahrenden Sattelzug überholen. Dabei schätzte der Opel-Fahrer "offensichtlich die Geschwindigkeit des herannahenden Gegenverkehrs falsch ein", wie ein Sprecher erklärte.

Der verhängnisvolle Unfall ereignete sich am Mittwochnachmittag auf der Staatsstraße 2315 bei der Marktgemeinde Kreuzwertheim, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Die Staatsstraße 2315 wurde infolge des Zusammenstoßes am Mittwochnachmittag vorübergehend voll gesperrt. (Symbolfoto) © Montage: Henning Kaiser/dpa, Arnulf Stoffel/dpa

Der Opel und der Audi wurden beide durch die enorme Wucht des Aufpralls nach links in den Straßengraben geschleudert. Der Wagen der 60-Jährigen überschlug sich zudem mehrfach.

Die Audi-Fahrerin und der Opel-Fahrer wurden beide jeweils schwer verletzt und in den Wracks ihrer Autos eingeklemmt. Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten die Frau und den Mann, die beide per Rettungshubschrauber in ein nahe gelegenes Krankenhaus geflogen wurden.

Die VW-Fahrerin blieb unverletzt. Infolge des Crashs wurde die St2315 vorübergehend voll gesperrt. Den bei dem Unfall entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei insgesamt auf etwa 35.000 Euro.

Die Ermittlungen zu dem Frontalzusammenstoß bei Kreuzwertheim dauern an.