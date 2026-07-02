Schock im Schwimmbad: Kind fällt von Sprungturm und wird schwer verletzt

Vilshofen an der Donau - Ein Elfjähriger ist in Vilshofen an der Donau im niederbayerischen Landkreis Passau von einem Sprungturm gefallen.

Auf dem Weg zurück vom Sprungbrett stürzte der Junge vom Turm und verletzte sich schwer. (Symbolbild) © 123RF/chrisvanlennephoto

Nach Polizeiangaben ereignete sich der Unfall bereits am Dienstag gegen 16 Uhr.

Das Kind wurde laut den Beamten durch den Vorfall schwer verletzt.

Demnach wollte der Junge in einem öffentlichen Freibad im Stadtgebiet vom Drei-Meter-Brett springen und stand schon am Ende des Bretts.

Er habe sich dann – statt zu springen – umgedreht und sei zum Anfang des Bretts zurückgelaufen.

Kurz bevor er das Geländer erreichte, trat er den Angaben zufolge auf den Rand des Sprungbretts, verlor das Gleichgewicht und fiel vom Sprungturm.