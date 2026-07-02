Schock im Schwimmbad: Kind fällt von Sprungturm und wird schwer verletzt
Vilshofen an der Donau - Ein Elfjähriger ist in Vilshofen an der Donau im niederbayerischen Landkreis Passau von einem Sprungturm gefallen.
Nach Polizeiangaben ereignete sich der Unfall bereits am Dienstag gegen 16 Uhr.
Das Kind wurde laut den Beamten durch den Vorfall schwer verletzt.
Demnach wollte der Junge in einem öffentlichen Freibad im Stadtgebiet vom Drei-Meter-Brett springen und stand schon am Ende des Bretts.
Er habe sich dann – statt zu springen – umgedreht und sei zum Anfang des Bretts zurückgelaufen.
Kurz bevor er das Geländer erreichte, trat er den Angaben zufolge auf den Rand des Sprungbretts, verlor das Gleichgewicht und fiel vom Sprungturm.
Laut Polizei zog er sich bei dem Sturz eine Kopfverletzung zu und brach sich das linke Handgelenk. In Lebensgefahr schwebt er aber nicht.
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