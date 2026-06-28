Schwerer Unfall: 41-Jähriger gerät unter anfahrende U-Bahn
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Von Marcel Gnauck
München - Ein Mann ist in München zwischen zwei Waggons einer anfahrenden U-Bahn gestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen.
Der 41-Jährige sei in einem kritischen Zustand, sagte ein Polizeisprecher.
Der Mann war demnach am Samstag auf dem Bahnsteig der U-Bahn unterwegs und lief seitlich gegen die Bahn.
Dabei stürzte er zwischen zwei Waggons in den Gleisbereich und wurde von der Bahn verletzt. Zeugen sahen den Unfall und wählten den Notruf.
Feuerwehrleute bargen den 41-Jährigen von den Gleisen.
Schließlich wurde er von Sanitätern in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Erkenntnissen stellte die Polizei keine Hinweise auf Fremdverschulden fest.
Titelfoto: Lukas Barth/dpa