Schwerer Unfall: 41-Jähriger gerät unter anfahrende U-Bahn

München - Ein Mann ist in München zwischen zwei Waggons einer anfahrenden U-Bahn gestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen.

Ein Mann wurde in München schwer verletzt, als er zwischen zwei Waggons einer anfahrenden U-Bahn gestürzt ist. (Symbolbild) © Lukas Barth/dpa

Der 41-Jährige sei in einem kritischen Zustand, sagte ein Polizeisprecher.

Der Mann war demnach am Samstag auf dem Bahnsteig der U-Bahn unterwegs und lief seitlich gegen die Bahn.

Dabei stürzte er zwischen zwei Waggons in den Gleisbereich und wurde von der Bahn verletzt. Zeugen sahen den Unfall und wählten den Notruf.

Feuerwehrleute bargen den 41-Jährigen von den Gleisen.