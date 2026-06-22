Seniorin gerät in Gegenverkehr: Zwei Schwerverletzte nach Frontalzusammenstoß
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Von Charlotte Haft
Volkach - Am Sonntagnachmittag wurden zwei Menschen bei einem Frontalzusammenstoß auf einer Straße im Landkreis Kitzingen schwer verletzt. Die 77-jährige mutmaßliche Unfallverursacherin musste mit dem Hubschrauber in eine Klinik geflogen werden.
Sie kam demnach gegen 16.30 Uhr aus bisher unbekannter Ursache in den Gegenverkehr. Dort prallte ihr Auto mit dem Wagen eines 42-Jährigen zusammen.
Der Mann wurde den Angaben zufolge mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.
Lebensgefahr bestand laut einer Polizeisprecherin nicht. An den Fahrzeugen sei ein Schaden in Höhe von etwa 40.000 Euro entstanden.
Titelfoto: Daniel Karmann/dpa (Symbolfoto)