Seniorin gerät in Gegenverkehr: Zwei Schwerverletzte nach Frontalzusammenstoß

Volkach - Am Sonntagnachmittag wurden zwei Menschen bei einem Frontalzusammenstoß auf einer Straße im Landkreis Kitzingen schwer verletzt. Die 77-jährige mutmaßliche Unfallverursacherin musste mit dem Hubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

Die Verletzte musste per Hubschrauber in eine Klinik geflogen werden. (Symbolfoto) © Daniel Karmann/dpa

Sie kam demnach gegen 16.30 Uhr aus bisher unbekannter Ursache in den Gegenverkehr. Dort prallte ihr Auto mit dem Wagen eines 42-Jährigen zusammen.

Der Mann wurde den Angaben zufolge mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.



