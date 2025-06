Seniorin übersieht Motorrad: 17-jährige Bikerin von Auto erfasst und schwer verletzt

Kempten - In Schwaben ist am Mittwochvormittag eine 17 Jahre alte Motorradfahrerin von einem abbiegenden Auto erfasst und schwer verletzt worden.

Alles in Kürze

Die 17 Jahre alte Bikerin wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. (Symbolfoto) © Nicolas Armer/dpa

Wie die Polizei am Donnerstag bekannt gab, ereignete sich der Unfall gegen 9.45 Uhr in der Lotterbergstraße in Kempten.

"Die 85-jährige Unfallverursacherin bog vom Grundstück des dort befindlichen Supermarktes links auf die Lotterbergstraße ein und übersah hierbei die vorfahrtsberechtigte Leichtkraftradfahrerin", hieß es in der Mitteilung der Beamten.

"Sie (die Motorradfahrerin) wurde umgehend in die nächstgelegene Klinik zur weiteren ärztlichen Behandlung verbracht."

An dem Bike entstand zudem ein erheblicher Sachschaden. Die Seniorin selbst blieb bei der Kollision unverletzt.