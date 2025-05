Stichflamme bei Hochzeitsfeier: Frau mit schweren Verbrennungen in Klinik geflogen

Unterschwaningen - Durch eine Stichflamme auf einer Hochzeitsfeier in Mittelfranken sind zwei Frauen verletzt worden.

Bei dem Ethanol-Unfall wurde eine 26-Jährige schwer verletzt, eine weitere Frau musste ebenfalls behandelt werden. (Symbolfoto) © 123rf/Joerg Huettenhoelscher

Darunter eine 26-Jährige, die schwere Verbrennungen unter anderem im Gesicht erlitt, wie die Polizei mitteilte.

Sie wurde nach dem Vorfall am Montagabend in Unterschwaningen im mittelfränkischen Landkreis Ansbach mit einem Hubschrauber in ein Klinikum geflogen.

Verantwortlich für die Stichflamme soll eine 44-Jährige sein.

Laut Polizei füllte sie Ethanol aus einer Flasche in eine brennende Feuerschale auf einem Stehtisch.

Dabei sei es zu einer Verpuffung samt der folgenschweren Stichflamme gekommen, hieß es.