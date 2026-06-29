Tödliche Verbrennungen: Mann raucht Zigarette, dann fängt er plötzlich Feuer

Olching - Ein Bewohner eines Pflegeheims in Oberbayern erlitt am Sonntag tödliche Verbrennungen. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Beim Rauchen einer Zigarette fing ein Mann in Oberbayern Feuer. (Symbolbild) © Finn Winkler/dpa

Im Olchinger Ortsteil Graßlfing löste gegen 14 Uhr im Pflegeheim an der Isabellastraße die Brandmeldeanlage aus, berichtete die Polizei.

Mitarbeiter bemerkten einen 87-jährigen Rollstuhlfahrer im Außenbereich, der Feuer gefangen hatte. Trotz sofortiger Hilfe erlitt der Mann tödliche Verbrennungen.

Ermittlungen zufolge hatte sich der 87-Jährige eine Zigarette angesteckt. Dabei fing seine Kleidung Feuer. Hinweise auf ein Gewaltdelikt liegen nicht vor, die Polizei geht von einem tragischen Unfall aus.