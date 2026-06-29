Tödliche Verbrennungen: Mann raucht Zigarette, dann fängt er plötzlich Feuer
Olching - Ein Bewohner eines Pflegeheims in Oberbayern erlitt am Sonntag tödliche Verbrennungen. Die Kriminalpolizei ermittelt.
Im Olchinger Ortsteil Graßlfing löste gegen 14 Uhr im Pflegeheim an der Isabellastraße die Brandmeldeanlage aus, berichtete die Polizei.
Mitarbeiter bemerkten einen 87-jährigen Rollstuhlfahrer im Außenbereich, der Feuer gefangen hatte. Trotz sofortiger Hilfe erlitt der Mann tödliche Verbrennungen.
Ermittlungen zufolge hatte sich der 87-Jährige eine Zigarette angesteckt. Dabei fing seine Kleidung Feuer. Hinweise auf ein Gewaltdelikt liegen nicht vor, die Polizei geht von einem tragischen Unfall aus.
13 weitere Bewohner des Pflegeheims mussten vom Rettungsdienst untersucht werden, zwei erlitten eine leichte Rauchgasvergiftung, so die Einsatzkräfte.
Titelfoto: Finn Winkler/dpa