Tödlicher Unfall auf B28: Frau stirbt, zwei Verletzte

Neu-Ulm - Eine 58-Jährige ist bei einem Unfall auf der B28 gestorben.

Nach einem Unfall in Neu-Ulm musste eine Bundesstraße gesperrt werden. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa

Nach Angaben der Polizei ist die Strecke in Richtung Neu-Ulm am Sonntagmorgen gesperrt worden.

Zu dem Verkehrsunfall kam es demnach zwischen der Anschlussstelle Senden und dem Dreieck Neu-Ulm in Fahrtrichtung Neu-Ulm. Die Einsatzkräfte wurden gegen 3.11 Uhr in der Nacht alarmiert.



