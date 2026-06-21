Tödlicher Unfall auf B28: Frau stirbt, zwei Verletzte
25 Klicks
0 Reaktionen
❤️️ 0
😂️ 0
😱️ 0
🔥️ 0
😥️ 0
👏️ 0
Von Michel Siebert
Neu-Ulm - Eine 58-Jährige ist bei einem Unfall auf der B28 gestorben.
Nach Angaben der Polizei ist die Strecke in Richtung Neu-Ulm am Sonntagmorgen gesperrt worden.
Zu dem Verkehrsunfall kam es demnach zwischen der Anschlussstelle Senden und dem Dreieck Neu-Ulm in Fahrtrichtung Neu-Ulm. Die Einsatzkräfte wurden gegen 3.11 Uhr in der Nacht alarmiert.
Es gebe eine Umleitung an der Ausfahrt der Anschlussstelle Senden. Bei dem Unfall verletzten sich nach Angaben zwei weitere Menschen. Ein Gutachter soll jetzt prüfen, was genau vorgefallen ist.
Titelfoto: Jens Kalaene/dpa