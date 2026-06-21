Tödlicher Unfall auf B28: Frau stirbt, zwei Verletzte

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Auf der Bundesstraße 28 bei Neu-Ulm kam eine Frau bei einem Unfall ums Leben. Zwei weitere Menschen wurden verletzt.

Von Michel Siebert

Neu-Ulm - Eine 58-Jährige ist bei einem Unfall auf der B28 gestorben.

Nach einem Unfall in Neu-Ulm musste eine Bundesstraße gesperrt werden. (Symbolbild)
Nach einem Unfall in Neu-Ulm musste eine Bundesstraße gesperrt werden. (Symbolbild)  © Jens Kalaene/dpa

Nach Angaben der Polizei ist die Strecke in Richtung Neu-Ulm am Sonntagmorgen gesperrt worden.

Zu dem Verkehrsunfall kam es demnach zwischen der Anschlussstelle Senden und dem Dreieck Neu-Ulm in Fahrtrichtung Neu-Ulm. Die Einsatzkräfte wurden gegen 3.11 Uhr in der Nacht alarmiert.

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Es gebe eine Umleitung an der Ausfahrt der Anschlussstelle Senden. Bei dem Unfall verletzten sich nach Angaben zwei weitere Menschen. Ein Gutachter soll jetzt prüfen, was genau vorgefallen ist.

Titelfoto: Jens Kalaene/dpa

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