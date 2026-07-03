Tödlicher Unfall auf der Südwesttangente: Motorradfahrer stirbt vor Ort

Nürnberg - Ein 51-jähriger Motorradfahrer kam am Freitagvormittag auf der Südwesttangente in Nürnberg ums Leben. Die Straße musste zeitweise voll gesperrt werden.

Bei einem Sturz in Nürnberg kam ein Motorradfahrer ums Leben. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Wie die Polizei mitteilte, war der Mann gegen 11.30 Uhr in Richtung Feucht unterwegs. Kurz vor der Brücke auf Höhe der Wallensteinstraße kam er aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße ab und stürzte.

Feuerwehr und Polizei eilten zum Unfallort. Trotz sofortiger Reanimation konnte der Mann nicht gerettet werden: Er starb noch vor Ort an seinen schweren Verletzungen.

Zum genauen Ablauf des Unfalls ermittelt nun die Verkehrspolizeiinspektion Nürnberg. Ein Sachverständiger soll die Arbeit der Polizei unterstützen.