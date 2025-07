04.07.2025 08:01 Tödlicher Unfall in Unterfranken: Kleinwagen erfasst Roller-Fahrerin (†55)

Tödlicher Crash zwischen Marktheidenfeld-Altfeld und Triefenstein in Unterfranken am Donnerstag: Eine 55-jährige Roller-Fahrerin starb noch an der Unfallstelle!

Von Florian Gürtler

Main-Spessart - Für eine Roller-Fahrerin (†55) kam jede Hilfe zu spät: Sie starb noch an der Unfallstelle nah der Gemeinde Triefenstein im Landkreis Main-Spessart. Alles in Kürze Tödlicher Unfall in Unterfranken: Roller-Fahrerin stirbt.

Unfall passierte auf Triefensteiner Straße bei Marktheidenfeld.

55-Jährige erlag schweren Verletzungen noch vor Ort.

Kleinwagen und Roller wurden nach Unfall abgeschleppt.

Mehr anzeigen Die Ermittlungen zu dem Unfall dauern an, ein Sachverständiger soll die Polizei in Unterfranken dabei unterstützen. (Symbolbild) © Montage: Henning Kaiser/dpa, Arnulf Stoffel/dpa Der verhängnisvolle Crash ereignete sich am Donnerstag gegen 13.50 Uhr auf der Triefensteiner Straße zwischen Marktheidenfeld-Altfeld und der Marktgemeinde Triefenstein, wie die Polizei in Unterfranken mitteilte. Demnach war die 55-Jährige mit einem Motorroller von Altfeld kommend auf der Straße unterwegs. Aus noch unbekannter Ursache geriet sie dabei in den Gegenverkehr. Es kam zum Frontal-Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Kleinwagen! Feuerwehr und Rettungsdienst waren rasch vor Ort, doch es war zu spät: "Die 55-jährige Roller-Fahrerin erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen", berichtete ein Sprecher. Die 40 Jahre alte Fahrerin des Kleinwagens blieb unverletzt. Das Auto und der Roller wurden abgeschleppt. Sperrung der Triefensteiner Straße nach Unfall am Donnerstag Die Triefensteiner Straße wurde infolge des Crashs vorübergehend gesperrt. Eine Einschätzung des entstandenen Sachschadens durch die Polizei liegt noch nicht vor. Die Ermittlungen zu dem tödlichen Unfall dauern an.

Titelfoto: Montage: Henning Kaiser/dpa, Arnulf Stoffel/dpa