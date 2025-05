06.05.2025 07:36 Tödlicher Unfall in Unterfranken: Lastwagen kracht frontal in Audi

Bei einem Unfall am Montag in Bad Kissingen ist ein 79-jähriger Audi-Fahrer an seinen Verletzungen gestorben. Auch die Beifahrerin wurde schwerst verletzt.

Von Marc Thomé

Bad Kissingen - Im unterfränkischen Bad Kissingen ist am Montag ein 79 Jahre alter Mann bei einem Unfall schwer verletzt worden. Er verstarb kurz darauf im Krankenhaus. Seine 80-jährige Beifahrerin erlitt ebenfalls schwerste Verletzungen. Der Laster war frontal in die Fahrerseite des Audi gekracht. © NEWS5/Ferdinand Merzbach Gegen 12 Uhr war es auf der Staatsstraße 2291 zwischen Bad Kissingen und Albertshausen zum Crash zwischen dem Audi des Paares und einem Lastwagen gekommen. Wie genau der Unfall passierte, muss nun ermittelt werden. Ein Sachverständiger wurde hinzugezogen und die Polizei hofft auf weitere Zeugenaussagen. Fotos zeigen, dass der Laster offenbar frontal in die Fahrerseite des quer zur Straße stehenden Wagens mit Frankfurter Kennzeichen gekracht ist. Wie die Polizei mitteilte, war es im Bereich eines Parkplatzes an der Staatsstraße zu dem folgenschweren Zusammenstoß gekommen. Die Einsatzkräfte waren demnach schnell vor Ort und der Rettungsdienst konnte die beiden Schwerverletzten noch in ein Krankenhaus bringen. Allerdings kam für den Mann jede Hilfe zu spät. Die Polizei stellte beide beteiligte Fahrzeuge sicher. Hinweise zum Unfallgeschehen nehmen die zuständigen Ermittler der Polizeiinspektion Bad Kissingen unter der Rufnummer 0971/7149-0 entgegen.

Titelfoto: NEWS5/Ferdinand Merzbach