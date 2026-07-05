Tödlicher Unfall: Münchner bei Ausflug mit Gravel Bike von Auto erfasst

Riedering - Bei einem Unfall in Oberbayern kam ein 34-jähriger Radfahrer aus München ums Leben.

Ein Gutachter soll nun klären, wie es zum tödlichen Unfall kommen konnte. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Der Münchner fuhr am Samstag gegen 15.30 Uhr auf der Kreisstraße RO16 von Moosen aus kommend, in Richtung Schralling, teilte die Polizei mit.

Derweil fuhr eine 58-Jährige aus dem Kreis Rosenheim mit ihrem Auto in die gleiche Richtung. Aus noch ungeklärter Ursache kam die Frau auf der Fahrbahn zu weit nach rechts und erfasste den vor ihr fahrenden 34-Jährigen.

Der Mann wurde über das Auto geschleudert und blieb mit schweren Verletzungen an der Straße liegen. Ein alarmierter Notarzt leitete mit dem Rettungsdienst sofort Reanimationsmaßnahmen ein, der Radfahrer starb aber noch an der Unfallstelle.

Das Gravel Bike des Münchners wurde völlig demoliert. Ersten Einschätzungen nach beläuft sich der Totalschaden auf 3000 Euro. Am Auto entstand ein Schaden von geschätzt 5000 Euro. Die Autofahrerin erlitt einen Schock und musste vom Rettungsdienst vor Ort versorgt und anschließend vom alarmierten Kriseninterventionsteam (KIT) betreut werden. Ein Atemalkoholtest ergab 0,00 Promille, so die Polizei.