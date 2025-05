Tragischer Unfall: Mann wird von eigenem Auto überrollt und stirbt

Freising - Ein Mann ist an seiner Hofeinfahrt vom eigenen Auto überrollt und tödlich verletzt worden.

Alles in Kürze

Die Rettungskräfte waren schnell vor Ort, doch jede Hilfe kam zu spät. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Wie die Polizei mitteilte, hatte der 87-Jährige sein Auto am Freitagnachmittag an seiner abschüssigen Hofeinfahrt in Freising abgestellt.

Er stieg aus, um das Garagentor zu öffnen. Aus noch unbekannter Ursache machte sich der Wagen selbstständig und rollte los.

Das Auto erfasste den 87-Jährigen und verletzte ihn schwer.