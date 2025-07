Tragischer Unfall in Oberbayern: 29-Jähriger stirbt

Alles in Kürze

Der Mann erlag seinen Verletzungen noch am Unfallort. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der Mann am Sonntag, gegen 21.30 Uhr, mit seinem Auto auf der Kreisstraße TS20 von Peterskirchen in Richtung Wiesmühl unterwegs.

Den Ermittlern zufolge geriet er bei Goldberg aus zunächst unklaren Gründen nach links von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen Baum.

Jede Hilfe kam zu spät. Ein alarmierter Notarzt konnte nur noch den Tod des 29-Jährigen aus dem nördlichen Landkreis Traunstein feststellen.

Die Staatsanwaltschaft ordnete an, einen Sachverständigen zur Klärung des genauen Unfallhergangs hinzuzuziehen.