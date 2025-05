Trotz rotem Blinklicht: Auto fährt über Gleise - dann kommt ein Zug

Ellzee - In Schwaben wurde ein Auto an einem unbeschrankten Bahnübergang von einem Zug erfasst.

An einem unbeschrankten Bahnübergang in Schwaben kam es zum Unfall. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

Der 23-jährige Autofahrer sei am Donnerstagmorgen trotz eines roten Blinklichts am Andreaskreuz über die Gleise in Richtung Ellzee (Landkreis Günzburg) gefahren, teilte die Polizei mit.

Ein von Krumbach kommender Personenzug konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste das Auto, dessen linke Seite aufgerissen wurde.

Der Notruf über den Unfall erreichte die Leitstelle gegen 8.43 Uhr. Vor Ort musste sich der alarmierte Rettungsdienst um den leicht verletzten Fahrer kümmern.

Sowohl der Zugführer als auch die 15 Fahrgäste blieben unverletzt. Weil der Zug beschädigt worden war, mussten sie auf Schienenersatzverkehr ausweichen.