Unfall bei Einsatz: Polizeiauto kracht in Handwerker-Wagen

Nürnberg - Bei einem Unfall mit einem Polizeiauto in der Nürnberger Innenstadt wurden am Montag drei Menschen verletzt.

Der Frauentorgraben musste zur Unfallaufnahme gesperrt werden. © NEWS5 / David Oßwald

Wie die Polizei mitteilte, war der Streifenwagen gegen 15 Uhr auf der Zeltnerstraße in Richtung Stadtzentrum zu einem Einbruchsalarm unterwegs gewesen.

Dabei fuhren die Beamten mit Blaulicht und Martinshorn in die Kreuzung zum Frauentorgraben ein. Aus noch ungeklärter Ursache krachte das Dienstfahrzeug dort in das Auto eines Handwerksbetriebs, das Richtung Plärrer fuhr.

Sowohl die zwei Polizisten, als auch der Fahrer des anderen Autos wurden leicht verletzt. Die Autos wurden erheblich beschädigt. Ersten Einschätzungen nach beläuft sich der Schaden auf mehrere Zehntausend Euro.