Verlorener Reifen als Ursache: Lastwagen brennt auf A72 vollständig aus

Am Montagmorgen ist auf der A72 ein Lastwagen vollständig ausgebrannt. Die beiden Insassen konnten sich vorher retten. © NEWS5 / Stephan Fricke

Laut Polizeiangaben ereignete sich der Unfall gegen 6 Uhr kurz vor der Anschlussstelle Töpen in westliche Fahrtrichtung.

Ein vorausfahrender Lastwagen hat demnach einen Reifen verloren. Der 40 Jahre alte Fahrer eines nachfolgenden Sattelschleppers auf der linken Spur versuchte, diesem auszuweichen.

Was ihm allerdings nicht gelungen ist. "Bei dem Überfahren hat es hier anscheinend eine Hitzeentwicklung gegeben, die in der Folge dann den Lkw in Brand gesetzt hat", so Christoph Mai, stellvertretender Dienststellenleiter der Verkehrspolizei Hof.

Der 40-Jährige steuerte den Wagen noch an die rechte Spur, eher sich er und seine Beifahrerin ins Freie retten konnten. "Der Einzige, der hier wirklich nur aus großem Glück leicht verletzt wurde, war der Fahrer, der in der Folge beim Aussteigen Rauchgas eingeatmet hat", hieß es.

Er sei zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden. Sein Lastwagen sei mit mehreren Paletten Pressspanplatten beladen gewesen. Das Gespann brannte vollständig aus.