Vom Kran gekracht: 180 Kilo schwere Palettengabel fällt auf Bauarbeiter

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Ein Bauarbeiter hantiert mit einem Kran, an dem eine Palettengabel befestigt ist. Plötzlich löst sich der schwere Aufsatz und fällt zu Boden.

Von Charlotte Haft

Mamming - Ein 27-jähriger Bauarbeiter ist auf einer Baustelle in Mamming im niederbayerischen Landkreis Dingolfing-Landau von einer etwa 180 Kilogramm schweren Palettengabel getroffen worden.

Das 180 Kilogramm schwere Teil des Krans fiel plötzlich aus rund zehn bis 15 Metern Höhe auf den Bauarbeiter. (Symbolbild)
Das 180 Kilogramm schwere Teil des Krans fiel plötzlich aus rund zehn bis 15 Metern Höhe auf den Bauarbeiter. (Symbolbild)  © 123rf/bbourdages

Er wurde dabei schwer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei mitteilte.

Der 27-Jährige bediente demnach als Kranführer einen Baukran.

An dem Kran war den Angaben zufolge in einer Höhe von rund zehn bis 15 Metern eine unbeladene Palettengabel eingehängt.

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Aus bisher ungeklärter Ursache stürzte sie auf den Bauarbeiter hinab. Die Ermittlungen zu dem Arbeitsunfall dauern an.

Palettengabeln für den Kran sind spezielle Aufsätze.

Mit ihnen kann man schwere Lasten und Güter auf Paletten mit einem Kran anheben und bewegen. Sie besitzen Gabelzinken, die so ähnlich aussehen und funktionieren wie die eines Gabelstaplers.

Titelfoto: 123rf/bbourdages

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