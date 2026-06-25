Vom Kran gekracht: 180 Kilo schwere Palettengabel fällt auf Bauarbeiter

Mamming - Ein 27-jähriger Bauarbeiter ist auf einer Baustelle in Mamming im niederbayerischen Landkreis Dingolfing-Landau von einer etwa 180 Kilogramm schweren Palettengabel getroffen worden.

Das 180 Kilogramm schwere Teil des Krans fiel plötzlich aus rund zehn bis 15 Metern Höhe auf den Bauarbeiter. (Symbolbild) © 123rf/bbourdages

Er wurde dabei schwer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei mitteilte.

Der 27-Jährige bediente demnach als Kranführer einen Baukran.

An dem Kran war den Angaben zufolge in einer Höhe von rund zehn bis 15 Metern eine unbeladene Palettengabel eingehängt.

Aus bisher ungeklärter Ursache stürzte sie auf den Bauarbeiter hinab. Die Ermittlungen zu dem Arbeitsunfall dauern an.

Palettengabeln für den Kran sind spezielle Aufsätze.