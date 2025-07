18.07.2025 16:02 Vorfahrt missachtet: Mercedes erfasst 76-jährige Radfahrerin

In Marktbreit am Main in Unterfranken kam es am Freitag zu einem Unfall: Ein Mercedes erfasste eine 76-jährige Radfahrerin, die Seniorin wurde schwer verletzt!

Von Florian Gürtler

Marktbreit am Main - Eine 76-jährige Fahrradfahrerin wurde bei einem Unfall in Unterfranken schwer verletzt. Laut Polizei missachtete die Seniorin zuvor die Vorfahrt eines herannahenden Mercedes. Alles in Kürze 76-jährige Radfahrerin missachtet Vorfahrt in Marktbreit.

Mercedes erfasst Seniorin, die schwer verletzt wird.

Unfall passiert auf Michelfelder Straße in Marktbreit.

Fahrer und Beifahrerin des Mercedes bleiben unverletzt.

Tragischer Unfall in Unterfranken: Eine 76-jährige Fahrradfahrerin wurde von einem Auto erfasst und schwer verletzt. © News5 Der verhängnisvolle Crash ereignete sich am Freitag kurz nach 10 Uhr auf der Michelfelder Straße in Marktbreit am Main im Landkreis Kitzingen, wie das Polizeipräsidium Unterfranken mitteilte. Demnach war die Radfahrerin auf der Straße unterwegs und ignorierte die Vorfahrt eines schwarzen Mercedes. "Der Fahrer des Wagens konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern", ergänzte ein Sprecher. Bei dem Unfall wurde die 76-Jährige schwer verletzt. Der 58 Jahre alter Fahrer des Mercedes und seine Beifahrerin blieben unverletzt. Sperrung der Michelfelder Straße in Marktbreit am Main nach Unfall Einsatzkräfte von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr waren rasch an der Unfallstelle und versorgten die Seniorin, die im Anschluss auf dem schnellsten Weg in ein nahe liegendes Krankenhaus gebracht wurde. Die Michelfelder Straße wurde infolge des Crashs vorübergehend gesperrt. Die Ermittlungen zu dem Zusammenstoß in Marktbreit am Main dauern an. "Zur Klärung des exakten Hergangs wurde auch ein Sachverständiger hinzugezogen", fügte der Polizeisprecher abschließend hinzu.

Titelfoto: News5