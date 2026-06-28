Wohnmobil kippt nach Auffahrunfall auf A9 um: Drei Verletzte

Lauf an der Pegnitz - Im mittelfränkischen Landkreis Nürnberger Land sind am Sonntag drei Menschen bei einem Auffahrunfall auf der A9 verletzt worden. Ein Wohnmobil kippte nach dem Zusammenstoß um.

Nach einem Auffahrunfall auf der A9 bei Lauf kippte ein Wohnmobil um. Drei Menschen wurden laut Polizeiangaben verletzt. (Symbolbild) © 123rf/Joerg Huettenhoelscher

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, passierte der Unfall gegen 13 Uhr zwischen den Anschlussstellen Lauf/Hersbruck und Lauf-Süd.

Ein Audi A4 fuhr auf ein vorausfahrendes Wohnmobil auf. Dessen 69-jähriger Fahrer verlor darum die Kontrolle über sein Fahrzeug, kollidierte mit der seitlichen Betonleitwand und kippte auf der Fahrbahn um.

Der 35-jährige Audi-Fahrer, der Wohnmobilfahrer und dessen 66 Jahre alte Beifahrerin erlitten Verletzungen und kamen in Krankenhäuser.

Die Feuerwehr musste die Frau aus dem verunglückten Wohnmobil befreien. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt.

"Die A9 in Fahrtrichtung München blieb zunächst vollständig gesperrt", teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken mit. "Nachdem der Verkehr zwischenzeitlich über die linke Fahrspur an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden konnte, wurde der betroffene Abschnitt um kurz nach 15 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben."