Zwei Tote nach Frontalcrash: Hatte der Motorradfahrer keinen Führerschein?

Lauingen - Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem Auto sind am Freitagabend im schwäbischen Landkreis Dillingen zwei Menschen ums Leben gekommen. Ein 34 Jahre alter Motorradfahrer und ein 62-jähriger Autofahrer starben nach Angaben der Polizei noch an der Unfallstelle .

Die Polizei zog einen Gutachter hinzu. (Symbolfoto) © Jens Kalaene/dpa

Der 32 Jahre alte Beifahrer des Motorrads wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Auf der Verbindungsstraße zwischen Lauingen und Gundelfingen waren die beiden Fahrzeuge gegen 18 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache zusammengestoßen, wie die Polizei mitteilte.

Den ersten Ermittlungen zufolge besaß der mutmaßliche Unfallverursacher keine gültige Fahrerlaubnis für sein Motorrad.