Weil ihn Jugendliche nervten: Mann zückt Schreckschusspistole und schießt

Wolfratshausen - Im Streit mit Jugendlichen hat ein Mann im oberbayerischen Wolfratshausen mit einer Schreckschusspistole geschossen und damit einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst.

Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an. (Symbolfoto) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Einige Jugendliche hatten sich - offenbar zum wiederholten Male - am frühen Mittwochabend auf dem Dach eines Supermarktes an der Sauerlacher Straße aufgehalten, wie die örtliche Polizeiinspektion mitteilte. "Dies störte einen Anwohner, der in demselben Anwesen wohnt."

Nach einem kurzen Streitgespräch habe der Beschuldigte aus seiner Wohnung heraus einen Schuss mit einer Schreckschusspistole abgegeben.

Verletzt wurde dabei niemand. Einsatzkräfte nahmen den Mann fest.

Die Schreckschusswaffe, die er laut Polizei legal besitzt, wurde sichergestellt, ebenso wie mehrere Schlagstöcke und Messer.

Rund 25 Streifenbesatzungen waren im Einsatz, Feuerwehr und Rettungsdienst hielten sich mit einem Großaufgebot in Bereitschaft.