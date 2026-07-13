Nach Hitze-Chaos in Nürnberg: VAG entschuldigt sich mit Gratis-Fahrten

Nürnberg - Nach dem fast zweiwöchigen Ausfall bei der Nürnberger Straßenbahn entschuldigt sich der Verkehrsbetrieb VAG mit Freifahrten bei den Fahrgästen. Nach Hitzeschäden am extrem heißen Wochenende Ende Juni hatten die Straßenbahnen tagelang stillgestanden.

Die Straßenbahnen mussten professionell gereinigt werden. © Daniel Karmann/dpa

Ab Mittwoch soll laut der VAG nun der Betrieb auf allen Strecken wieder regulär laufen.

Die Hitze hatte die Füllmasse Bitumen zwischen Schienen und Asphalt weich werden lassen und Gleise und Bahnen verschmutzt. Die Reinigung gestaltete sich als aufwendig. Die Straßenbahnen konnten nach dem Stillstand am 27. Juni nur nach und nach wieder in Betrieb gehen.

"Als kleine Wiedergutmachung bekommen unsere Fahrgäste am kommenden Wochenende eine Freifahrt auf allen unseren Straßenbahnlinien", teilte VAG-Vorstandssprecher Tim Dahlmann-Resing mit.

Die VAG will jetzt besser auf extreme Hitze vorbereitet sein. Bei hohen Temperaturen sind demnach Streckenbegehungen vorgesehen. Zudem könne vorsorglich Sand oder Kalkmilch auf die Bitumenstreifen entlang Schienen gestreut oder aufgetragen werden, um ein Anhaften zu verhindern und ein starkes Erwärmen der Füllmasse zu verhindern, hieß es.