250 Euro für weggeworfene Kippe: Wofür Berliner noch blechen müssen

Berlin - Ob nun Zigarettenkippe oder Kühlschrank: Die illegale Entsorgung von Müll wird in Berlin deutlich teurer als bisher. Der Senat beschloss dazu einen neuen Bußgeldkatalog.

Rauchern könnte es an den Kragen gehen. © Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Die Zigarettenkippe auf den Boden zu werfen, kostet demnach in Zukunft bis zu 250 Euro statt bisher 55 Euro. Für einen am Straßenrand entsorgten Altreifen ist ein Bußgeld von 700 Euro vorgesehen, bei mehreren Reifen steigt die Summe.

Die Strafen für Elektroaltgeräte und Sperrmüll mit schadstoffhaltigen Bestandteilen wurden verdoppelt: Sie liegen nunmehr zwischen 1000 und 15.000 Euro.

Höhere Geldbußen kommen auch bei Verstößen gegen die Mehrwegpflicht: Wer bei einer Verkaufsfläche von mehr als 80 Quadratmetern keine Mehrwegbecher für To-go-Getränke anbietet, dem drohen 750 Euro Bußgeld, im Einzelfall sogar mehr.

Der neue Bußgeldkatalog tritt nach Veröffentlichung im Amtsblatt in Kraft, also in einigen Tagen. Er schaffe Klarheit und Verbindlichkeit, erklärte Umweltsenatorin Ute Bonde (58, CDU). "Umweltschutz funktioniert nur, wenn sich alle an die Regeln halten. Wo das nicht geschieht, müssen Verstöße spürbare Konsequenzen haben."