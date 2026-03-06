Ab sofort gratis in Berlin: Periodenprodukte in öffentlichen Toiletten

Berlin - Tampons und Binden gibt es in einigen öffentlichen Toiletten Berlins künftig kostenlos.

Das Berliner Pilotprojekt soll zeigen, ob dieses Angebot nachgefragt wird. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

Mit diesem Pilotprojekt soll getestet werden, ob die Ausgabe von Periodenprodukten in solchen Toiletten funktioniert und das Angebot angenommen wird.

Darauf verwies die Senatsverwaltung für Umwelt zusammen mit der Firma Wall, die die Toiletten betreibt.

Das Angebot gilt in Berlin-Mitte in den WC-Centern auf dem Alexanderplatz und am Roten Rathaus an der Rathausstraße Ecke Spandauer Straße.