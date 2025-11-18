600. Ausgabe der DDR-Comiczeitschrift "Mosaik"

Berlin – Die Abrafaxe feiern ihren 50. Geburtstag, und die Ost- Berliner Comiczeitschrift "Mosaik" bringt zu diesem Anlass ihre 600. Ausgabe heraus.

Die Jubiläumsausgabe Nummer 600 des Mosaik Verlags mit den Abrafaxe. © Jens Kalaene/dpa

In der aktuellen Ausgabe der einstigen DDR-Comiczeitschrift „Mosaik“ feiern Abrax, Brabax und Califax ihr Jubiläum. Die Zeitschrift wurde 1955 in Ost-Berlin gegründet, die Geschichten rund um das Trio entstanden 1976.

Es ist heute das älteste noch erscheinende deutsche Comic.

Nachdem Erfinder Hannes Hegen 1975 die Digedags aufgab, starteten 1976 die Abrafaxe mit ihrem ersten Heft "Das Geheimnis der Grotte".

Seitdem reisen der draufgängerische Abrax, der kluge Brabax und der gemütliche Koch Califax durch verschiedene Epochen und begegnen historischen Persönlichkeiten.