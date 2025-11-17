Ringbahn am Montagmorgen unterbrochen – Ersatzrouten für Pendler
Von Lea Marie Kläsener
Berlin – Auf der Berliner Ringbahn kommt es am Montagmorgen zu Ausfällen: Zwischen Wedding und Gesundbrunnen ist die Strecke gesperrt, die S41 und S42 fahren nur eingeschränkt. Pendler müssen auf andere S-Bahn-Linien ausweichen.
Wegen Reparaturen an der Strecke wird die Unterbrechung voraussichtlich bis zum Vormittag andauern.
Die S41 fährt derzeit nur von Gesundbrunnen über Ost-, Süd- und Westkreuz nach Wedding, die S42 in Gegenrichtung.
Zwischen Westend, Südkreuz, Ostkreuz und Greifswalder Straße sind die Züge im Fünf-Minuten-Takt unterwegs.
Fahrgäste können die Sperrung ab Gesundbrunnen mit den Linien S1, S2, S25 und S26 umfahren.
Nach mehreren Bauarbeiten am Wochenende ist der Großteil der Strecken wieder frei.
Weiterhin unterbrochen bleibt jedoch die S47: Von Montag, 16 Uhr, bis Mittwoch, 1.30 Uhr, fährt sie nicht zwischen Schöneweide und Hermannstraße. Als Alternative stehen die S45 und S46 bereit.
Titelfoto: Paul Zinken/dpa