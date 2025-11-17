Ringbahn am Montagmorgen unterbrochen – Ersatzrouten für Pendler

Berlin – Auf der Berliner Ringbahn kommt es am Montagmorgen zu Ausfällen: Zwischen Wedding und Gesundbrunnen ist die Strecke gesperrt, die S41 und S42 fahren nur eingeschränkt. Pendler müssen auf andere S-Bahn-Linien ausweichen.

Auf den Linien der Ringbahn S41 und S42 kommt es bis Montagvormittag zu starken Einschränkungen. © Paul Zinken/dpa

Wegen Reparaturen an der Strecke wird die Unterbrechung voraussichtlich bis zum Vormittag andauern.

Die S41 fährt derzeit nur von Gesundbrunnen über Ost-, Süd- und Westkreuz nach Wedding, die S42 in Gegenrichtung.

Zwischen Westend, Südkreuz, Ostkreuz und Greifswalder Straße sind die Züge im Fünf-Minuten-Takt unterwegs.

Fahrgäste können die Sperrung ab Gesundbrunnen mit den Linien S1, S2, S25 und S26 umfahren.