Ausfälle im Regionalverkehr auf wichtiger Strecke: Viele Fahrgäste betroffen

Berlin - Verkehrsteilnehmer, Pendler und Reisende in Berlin und Brandenburg müssen sich auch am Freitag auf Einschränkungen einstellen.

Der RE3 ist am Freitagabend streckenweise betroffen. (Archivbild) © Monika Skolimowska/dpa

Wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) mitteilte, startet in Köpenick am Freitagvormittag eine neue Bauphase an der Brücke. Dort soll eine Bahnstrecke saniert werden. Demnach wird die Hämmerlingstraße wieder für den Verkehr freigegeben.

Im Einmündungsbereich Am Bahndamm/Ecke Hämmerlingstraße regelt künftig erneut eine Baustellenampel den Verkehr. Das Ende der Bauphase ist für Anfang 2027 geplant.

Im Regionalverkehr kommt es laut VUZ am Freitagabend zu einzelnen Ausfällen. Auf der Linie RE3 fallen zwischen 22 Uhr und 0.45 Uhr einige Züge (RE 3358, 3357, 3359 und 3366) zwischen Berlin Hauptbahnhof und Jüterbog aus.

Auf der Linie RB22 entfallen die Züge ab 20.45 Uhr bis zum 9. März, etwa 2 Uhr, zwischen Potsdam Hauptbahnhof und Königs Wusterhausen. Reisende sollen einen Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Potsdam Hauptbahnhof und dem Flughafen BER nutzen.