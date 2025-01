Aktion "Suppe auf Achse": Menschen ohne Obdach bekommen gratis Wärme, die satt macht

"Gerade in schwierigen Zeiten ist es wichtig, dass wir alle über den sprichwörtlichen Tellerrand hinausschauen und an andere denken!", so die Chefin der Berliner Bahnhofsmission, Sünje Hansen.

Ende Januar ist es in Berlin draußen besonders ungemütlich. Mit der Aktion wollen die Mitarbeiter und Mieter der betriebenen Shoppingcenter ihren Teil beitragen, um gegen die Kälte und die Not in der Stadt zu kämpfen, wie sie mitteilten.

Ab dem heutigen Montag kochen Berliner ehrenamtlich für Menschen ohne Obdach heiße Suppen. © Suppe auf Achse

Am heutigen Montag startet die Suppenausgabe in Spandau um 17 Uhr mit zwei leckeren Suppen zur Auswahl.

Direkt auf dem Platz neben den Spandau Arcaden wird auch der Bezirksbürgermeister Frank Bewig (49, CDU) erwartet.

Am zweiten Tag steht der Suppenbus am Bahnhof Spandau zur gewohnten Zeit um 17 Uhr.

Zum Bergfest rollt der Bus am Mittwoch nach Charlottenburg-Wilmersdorf, wo er von der Bezirksbürgermeisterin Kirstin Bauch (45, Grüne) empfangen wird. Dort wird die Suppenausgabe ab 16.30 Uhr an der Bahnhofsmission Zoologischer Garten in der Jebensstraße erfolgen.

Der vierte Tag (Donnerstag) wird in Neukölln in der Teupitzer Straße 39 stattfinden, wo auch der Abschluss der Suppenausgabe am Freitag ab 11.30 Uhr zelebriert wird. Mit am Start ist auch Bezirksbürgermeister Martin Hikel (38, SPD).

Die Aktion findet auch in Kooperation mit lokalen Hilfsorganisationen statt.