Am Wochenende: Polizei im Großeinsatz am Berliner Hauptbahnhof

Berlin - Wer an diesem Wochenende den Berliner Hauptbahnhof besucht, wird vermutlich verstärkt Polizeipräsenz bemerken. Doch was hat es damit auf sich?

Es sind verstärkte Streifen und Kontrollen im Bahnhofsgebiet geplant. (Symbolbild) © Paul Zinken/dpa

Die Aktion vom 14. bis 16. November ist Teil eines bundesweiten Schwerpunkteinsatzes an mehr als zehn Bahnhöfen in ganz Deutschland, wie die Behörde mitteilte.

Ziel ist es, Gewaltdelikte zu verhindern, Tatverdächtige frühzeitig zu erkennen und das Sicherheitsgefühl von Reisenden sowie Beschäftigten im Bahnbereich zu stärken.

Im Fokus stehen laut Bundespolizei insbesondere Bahnhöfe in Großstädten und in mittelstädtischen Gebieten, an denen es in der Vergangenheit wiederholt zu Vorfällen kam.

Geplant sind dort verstärkte Streifen und Kontrollen im Bahnhofsgebiet.