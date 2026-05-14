An Haltestelle in Neukölln: Messer-Mann sticht 33-Jährigen in Nacken

Berlin - An einer Bushaltestelle in Berlin-Neukölln hat ein Angreifer unvermittelt einem anderen Mann mit einem Messer in den Nacken gestochen.

Zu der Messerattacke kam es an der Bushaltestelle auf der Sonnenallee am Hermannplatz. (Archivbild) © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa

Das 33 Jahre alte Opfer wurde schwer verletzt und im Krankenhaus notoperiert, wie ein Sprecher des Lagezentrums der Polizei sagte.

Nach dem Angriff am frühen Donnerstagmorgen an der Sonnenallee sei der Täter geflüchtet. Zuvor hatte die "Bild" darüber berichtet.

Etwas später sei in einem Bus eine 36 Jahre alte Frau von einem Täter bedroht worden.

Er habe ein Messer vorgehalten und Geld von ihr gefordert, sagte der Sprecher.