Mann auf Drogen schließt Besucher in Wohnung: Polizei setzt Taser ein

Berlin - In Berlin-Mariendorf hat ein Mann am Donnerstagvormittag einen Besucher in seiner Wohnung festgehalten und Polizisten mit einem Baseballschläger bedroht.

Die Einsatzkräfte setzen den Mann mit einem Taser außer Gefecht. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Nach Angaben der Polizei wurde der 33-Jährige in einer Wohnung in der Kurfürstenstraße nach dem Konsum von Drogen zunehmend aggressiv.

Gegen 10.30 Uhr riefen Zeugen die Polizei, weil sie Hilferufe aus der Wohnung hörten. Ein 50-jähriger Besucher hatte sich demnach in einem Badezimmer eingeschlossen und aus dem Fenster geschrien.

Zuvor soll der Gastgeber die Wohnungstür abgeschlossen und dem Mann untersagt haben, die Wohnung zu verlassen.

Einsatzkräfte verschafften sich Zugang zur Wohnung. Der 33-Jährige stellte sich ihnen mit einem Baseballschläger entgegen und ging trotz Aufforderung, die Waffe niederzulegen, auf die Beamten zu. Ein Polizist setzte daraufhin einen Elektroschocker ein. Der Mann wurde festgenommen. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten mutmaßliche Betäubungsmittel.