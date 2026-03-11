Anti-Smartphone-Flyer in Berlin: "Lieben statt Liken"

Berlin - Tausende Flyer gegen übermäßigen Smartphone-Gebrauch zieren aktuell Ampelmasten und Laternen in Berlin . Dahinter steckt kein großes Kollektiv, sondern ein einzelner Aktivist.

Slogans wie "Lieben statt liken", "Tanzen statt Twittern" oder "Exit Social Media" sollen nicht nur kritisieren, sondern auch unterhalten. © Torsten Holtz/dpa

Der 34-jährige Benno Flügel war in den vergangenen Wochen oft acht Stunden am Tag in Neukölln, Kreuzberg, Treptow, Friedrichshain, Prenzlauer Berg, Mitte, Schöneberg und Moabit unterwegs, um seine Botschaften zu verbreiten.

"Es geht darum, zum Nachdenken anzuregen und die Leute zum Lachen zu bringen", sagt Flügel.

Viele Passanten hätten positiv reagiert und über alle Altersgruppen hinweg gelacht.