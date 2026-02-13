Artemis adé: Berliner Mega-Bordell wird platt gemacht!

Berlin - Berlins größtes Bordell, das Artemis, steht vor dem Aus: Der Mega-Puff soll plattgemacht werden. An gleicher Stelle soll ein neues Riesenprojekt in den Himmel ragen.

Das Bordell liegt direkt an der A100. © Bernd von Jutrczenka/dpa

Statt Rotlicht soll hier ein Mega-Hochhaus entstehen, wie der Tagesspiegel berichtet. Satte 200 Meter soll es hoch sein. Damit würde der Bau sogar den Estrel Tower in Neukölln um ganze 24 Meter überragen. Noch höher in Berlin wäre dann nur ein Bauwerk: der Fernsehturm am Alexanderplatz.

Das neue Gebäude soll den Namen "Messeturm Berlin / Expo Tower Berlin" bekommen. Geplant sind luxuriöse Hotelzimmer und möblierte Apartments für Besucher der benachbarten Messe. Zudem soll der riesige Komplex mit Showrooms und modernen Büros ausgestattet werden.

Für das Artemis soll es aber offenbar einen Ersatz geben: Auf der gegenüberliegenden Seite der A100 könnte ein Neubau entstehen.

Dieser soll Platz für fast 100 Prostituierte und bis zu 600 Gäste bieten.