Berlinale sorgt für Sperrungen: Hier droht Verkehrschaos
Berlin - Am Donnerstagabend startet die 75. Berlinale am Potsdamer Platz. Autofahrer müssen in der Innenstadt mit Verkehrsbehinderungen rechnen.
Vollsperrungen gibt es unter anderem auf der Eichhornstraße Süd und Nord in Höhe des Grand Hyatt Hotel, auf der Ludwig-Beck-Straße sowie der Varian-Fry-Straße.
Zudem kommt es zu Teilsperrungen auf der Schellingstraße, der Eichhornstraße Nord und in Teilen der Ludwig-Beck-Straße. Während der Auf- und Abbauphase gilt außerdem eine Einbahnstraßenregelung auf der Voxstraße und der Eichhornstraße Süd.
Der Nahverkehr bleibt weitgehend ungestört: Die BVG meldet keine neuen baustellenbedingten Störungen im U- und Straßenbahnnetz und auch die S-Bahn Berlin verzeichnet aktuell keine Beeinträchtigungen.
Wer am Donnerstag unterwegs ist, sollte daher ausreichend Zeit einplanen und nach Möglichkeit auf öffentliche Verkehrsmittel ausweichen.
Titelfoto: Carsten Koall/dpa