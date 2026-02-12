Berlinale sorgt für Sperrungen: Hier droht Verkehrschaos

Berlin - Am Donnerstagabend startet die 75. Berlinale am Potsdamer Platz. Autofahrer müssen in der Innenstadt mit Verkehrsbehinderungen rechnen.

Zahlreiche Straßen rund um den Festivalort am Potsdamer Platz werden im Laufe des Tages teilweise oder komplett gesperrt. © Carsten Koall/dpa

Vollsperrungen gibt es unter anderem auf der Eichhornstraße Süd und Nord in Höhe des Grand Hyatt Hotel, auf der Ludwig-Beck-Straße sowie der Varian-Fry-Straße.

Zudem kommt es zu Teilsperrungen auf der Schellingstraße, der Eichhornstraße Nord und in Teilen der Ludwig-Beck-Straße. Während der Auf- und Abbauphase gilt außerdem eine Einbahnstraßenregelung auf der Voxstraße und der Eichhornstraße Süd.

Der Nahverkehr bleibt weitgehend ungestört: Die BVG meldet keine neuen baustellenbedingten Störungen im U- und Straßenbahnnetz und auch die S-Bahn Berlin verzeichnet aktuell keine Beeinträchtigungen.