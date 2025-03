Auch das noch neben BVG-Streik! Ab heute keine Bahnen vom Flughafen BER

Berlin - Am Donnerstagnachmittag hat der Flughafen Berlin-Brandenburg verkündet, dass der S-Bahnverkehr vom BER in die Innenstadt unterbrochen wird. Doch auch mit dem Auto wird es schwierig.

Airport Express FEX und Regionalbahnen fahren normalerweise viermal stündlich zwischen dem Flughafenbahnhof und Berliner Hauptbahnhof hin- und her. Die S-Bahnen S9 und S45 von der Station "Flughafen BER" sind unter gewöhnlichen Umständen ebenfalls in die Berliner Innenstadt unterwegs.

Weitere Herausforderungen haben Flugreisende mit Auto zu meistern. Denn die A113 ist stadteinwärts von AS Schönefeld-Nord bis AS Späthstraße in der Zeit von 21 Uhr bis 5 Uhr am Freitagmorgen voll gesperrt.