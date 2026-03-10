Aus für Schnäppchen-Ticket: Berliner Bäder streichen beliebte Sommerkarte

Berlin - Schlechte Nachrichten für alle Wasserraten: Die Berliner Bäder-Betriebe (BBB) schaffen ihre bisherige Sommermehrfachkarte für Freibäder ab.

Mit der Mehrfachkarte gab es vergleichsweise günstigen Badespaß. (Archivbild) © Fabian Sommer/dpa

Die Karte, mit der Badegäste in einer Saison 20 Freibadbesuche zu einem festen Preis nutzen konnten, wird in diesem Jahr nicht mehr angeboten. Das sagte eine Sprecherin der Berliner Bäder-Betriebe dem "rbb".

Die Sommermehrfachkarte galt als vergleichsweise günstiges Angebot: Für 60 Euro konnten Badegäste zwanzigmal ein Freibad besuchen, später stieg der Preis auf bis zu 80 Euro. Rechnerisch kostete ein Besuch damit zwischen drei und vier Euro.

Nach Angaben der Bäder-Betriebe war die Karte zuletzt sogar immer gefragter. Während 2024 rund 16.000 Exemplare verkauft wurden, waren es im vergangenen Jahr etwa 20.500. Gleichzeitig sank die Gesamtzahl der Freibadgäste von rund 1,9 Millionen auf 1,4 Millionen.

Eine gesonderte Information über das Ende der Karte gab es zunächst nicht. In einem FAQ auf der Website der BBB wird lediglich darauf hingewiesen, dass keine Sammelkarten mehr erworben werden können. Die Sommermehrfachkarte zählte zu diesen Sammelkarten.

BBB-Sprecherin Claudia Blankennagel sagte dem "rbb", dass jedoch bereits mit der Einführung der neuen Tarifsatzung am 5. Mai 2025 klar gewesen sei, dass das Modell künftig wegfallen würde.