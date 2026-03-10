Stromausfall in Berlin-Mitte: Arbeiten dauern noch bis Dienstagvormittag
Berlin - In Teilen von Berlin-Mitte ist es am Dienstagmorgen zu einem Stromausfall gekommen.
Nach Angaben des Netzbetreibers liegt eine Störung im Mittelspannungsnetz vor.
Betroffen sind unter anderem Bereiche rund um die Krausenstraße, Leipziger Straße und Seydelstraße.
Techniker arbeiten bereits an der Behebung der Störung. Die Wiederversorgung soll nach aktuellem Stand bis etwa 11 Uhr erfolgen.
Titelfoto: Screenshot/Stromnetz Berlin