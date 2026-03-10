Stromausfall in Berlin-Mitte: Arbeiten dauern noch bis Dienstagvormittag

Berlin - In Teilen von Berlin -Mitte ist es am Dienstagmorgen zu einem Stromausfall gekommen.

Die Karte zeigt das Gebiet in Berlin-Mitte, das aktuell von der Stromstörung betroffen ist. © Screenshot/Stromnetz Berlin

Nach Angaben des Netzbetreibers liegt eine Störung im Mittelspannungsnetz vor.

Betroffen sind unter anderem Bereiche rund um die Krausenstraße, Leipziger Straße und Seydelstraße.