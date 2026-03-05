Nachfolger gefunden: Bringt er die S-Bahn wieder auf Vordermann?

Berlin - Kein Tag ohne Verspätungen und Ausfälle. Immer wieder strapaziert die S-Bahn die Nerven der Berliner. Nun bekommt die Krisen-S-Bahn immerhin einen neuen Chef.

Heiko Büttner übernimmt für den verstorben Berliner S-Bahnchef. © Sven Hoppe/dpa

Rund vier Monate nach dem Tod des langjährigen Berliner S-Bahnchefs Peter Buchner (†58) steht sein Nachfolger fest: Der derzeitige Münchner S-Bahnchef Heiko Büttner übernimmt den Posten zum 1. April, wie die Deutsche Bahn mitteilte.

Für Büttner wiederum wechselt der bisherige Leiter der Stuttgarter S-Bahn, Matthias Glaub, in die bayerische Landeshauptstadt.

Glaub wird der Bahn zufolge ersetzt durch Nina Hutwagner, die bisher in Frankfurt als Leiterin Fahrplan und Verkehrsleitung die bundesweite Zugverkehrssteuerung im Fernverkehr verantwortete.

Buchner war im vergangenen November nach schwerer Krankheit im Alter von nur 58 Jahren gestorben. Er war 16 Jahre lang Vorsitzender der Geschäftsführung der Berliner S-Bahn.