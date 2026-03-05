Nachfolger gefunden: Bringt er die S-Bahn wieder auf Vordermann?
Von Matthias Arnold
Berlin - Kein Tag ohne Verspätungen und Ausfälle. Immer wieder strapaziert die S-Bahn die Nerven der Berliner. Nun bekommt die Krisen-S-Bahn immerhin einen neuen Chef.
Rund vier Monate nach dem Tod des langjährigen Berliner S-Bahnchefs Peter Buchner (†58) steht sein Nachfolger fest: Der derzeitige Münchner S-Bahnchef Heiko Büttner übernimmt den Posten zum 1. April, wie die Deutsche Bahn mitteilte.
Für Büttner wiederum wechselt der bisherige Leiter der Stuttgarter S-Bahn, Matthias Glaub, in die bayerische Landeshauptstadt.
Glaub wird der Bahn zufolge ersetzt durch Nina Hutwagner, die bisher in Frankfurt als Leiterin Fahrplan und Verkehrsleitung die bundesweite Zugverkehrssteuerung im Fernverkehr verantwortete.
Buchner war im vergangenen November nach schwerer Krankheit im Alter von nur 58 Jahren gestorben. Er war 16 Jahre lang Vorsitzender der Geschäftsführung der Berliner S-Bahn.
S-Bahn mit vielen Problemen in Berlin
Sein Nachfolger aus München leitet den Angaben zufolge seit 2017 das Unternehmen in der Landeshauptstadt. Büttner habe in dieser Zeit erfolgreich den ersten Münchner S-Bahn-Vertrag mit dem Freistaat Bayern abgeschlossen, teilte die Bahn weiter mit. "Dieser ist Grundlage für die neuen XXL-Fahrzeuge, zwei neue Werke und eine neue Leitstelle."
Büttner ist zugleich Konzernbevollmächtigter für den Freistaat. Wer diese Rolle künftig übernimmt, ist den Angaben zufolge noch offen.
Auf ihn warten in Berlin herausfordernde Zeiten. Die S-Bahnflotte gilt als überaltert. Die Bestellung neuer Fahrzeuge hängt zusammen mit einer komplexen Ausschreibung großer Teile des Berliner S-Bahnverkehrs, die sich bereits seit Jahren zieht. Hinzu kommen Probleme bei der Infrastruktur, die den S-Bahnverkehr seit Monaten ausbremsen.
Titelfoto: Sven Hoppe/dpa, Fabian Sommer/dpa